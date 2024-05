Salerno, settore calzaturiero cresce l'export: la provincia è terza in Campania

Con i suoi 5,87 milioni di euro di export nel settore calzaturiero, Salerno è la terza provincia in Campania in questo settore commerciale dove la capofila è rappresentata da Napoli, a seguire Caserta. Nel 2023 l’export del settore calzaturiero in Campania ha registrato una crescita del +8,3% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 227,63 milioni di euro, sebbene persista ancora un lieve gap (-0,6) rispetto al periodo pre-covid (2019).

Il dato emerge dall’ultimo report del Centro Studi di Confindustria Moda, elaborato per Assocalzaturifici.