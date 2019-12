© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avrebbe seguito e perseguitato, con l’invio di mail e messaggi ma anche pedinamenti, una docente universitaria di cui era innamorato. Questo secondo le accuse della procura di Nocera Inferiore , che ha mandato a giudizio, con il rito immediato.. Nel maggio scorso avrebbe intrattenuto una breve relazione con la donna, più grande di lui, nel 2017, dopo l’incontro in un lido di Capaccio . Dopo qualche mese, stando alle denunce della donna, il giovane avrebbe assunto un carattere sempre più geloso e autoritario nei suoi confronti, presentandosi sotto casa e inviandole messaggi, mail e telefonate. Nel 2018, dopo aver trascorso un periodo in Australia per lavoro, dove fu anche arrestato, tornò in Campania, a Cava , provando a mettersi in contatto con la docente. Quando fu interrogato dal gip, che firmò un divieto di avvicinamento alla vittima, spiegò di aver solo provato a mettersi in contatto con lei. Nelle denunce, tuttavia, si racconta di uno striscione messo dal ragazzo sotto casa di lei, con su scritto, insieme a fiori, suonate al campanello di casa, ma anche minacce, ritenuti comportamenti molesti e invadenti dalla procura di Nocera.