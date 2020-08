Non rispettavano i limiti minimi di distanza dalla riva, rischiando arrecare alle persone in spiaggia e in acqua. Ecco perché la Guardia costiera di Agropoli, agli ordini del tenente di vascello Giulio Cimmino, durante l’attività di controllo quotidiano dell’areale marino di competenza hanno multato in prossimità delle Ripe Rosse, nel comune di Montecorice, due imbarcazioni. I due natanti erano poco distanti dalla riva lungo la spiaggia di Baia Arena, a ridosso delle Ripe Risse, incuranti delle normative vigenti in materia. I controlli continueranno anche nelle prossime ore. © RIPRODUZIONE RISERVATA