Baronissi, spaccio nella Valle dell'Irno Luzzi e company a processo

In nove sono finiti sotto processo per il giro di spaccio sgominato, lo scorso mese di febbraio, nella valle dell’Irno. Oltre al capo promotore Giuseppe Luzzi (difeso dall’avvocato Ivan Nigro), davanti ai giudici della seconda sezione penale (secondo collegio) del Tribunale di Salerno, compariranno anche Daniele Abate (ritenuto dagli inquirenti uno degli organizzatori del giro) Antonio Aiello e Gerardo Pecoraro, ritenuti le braccia dell’associazione, ed altri imputati che collaboravano a gestire lo spaccio di sostanze stupefacenti che non era limitato al solo comune di Mercato San Severino, ma anche a Baronissi e Pellezzano. Il procedimento giudiziario a carico di 19 imputati si è quindi diviso a metà: nove sono andati a processo con il rinvio a giudizio emesso dal gup Giovanna Pacifico (nel collegio difensivo, tra gli altri, Giovanni Torre, Bianca De Concilio, Giuseppe Vitale), mentre per gli altri che hanno chiesto il rito abbreviato (alcuni anche condizionato) lo stesso gup Pacifico ha formulato istanza di astensione avendo già respinto le richieste di patteggiamento ed altri istituti giudiziari (come, ad esempio, messe alla prova) aggiornando l’udienza ad ottobre.

Le indagini dei carabinieri, che culminarono nel blitz di febbraio scorso con 10 arresti, evidenziarono che due erano i gruppi che si occupavano dello spaccio di crack, marijuana ed hashish: uno con a capo il Luzzi e l’altro, su base familiare (padre, madre e figlio), che avrebbe gestito la piazza di spaccio della frazione San Vincenzo a Mercato San Severino.