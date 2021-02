Professore delle scuole medie risulta positivo e la scuola chiude ad horas. Anche a Buccino si interrompono le lezioni in tutto l'Istituto comprensivo per la positività di un insegnante. La sua presenza nelle classi ma anche negli ambienti scolastici ha fatto si che un'ordinanza comunale imponesse lo stop per tutti.

Resteranno in didattica a distanza fino a sabato i bambini del comprensivo. Nel frattempo sarà organizzato uno screening per gli stessi alunni, oltre che per il personale affinché sia tutto verificato, mentre la scuola sarà sanificata.

