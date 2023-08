Camerota, yacht rischia di affondare: 10 persone tratte in salvo dalla guardia costiera

Apprensione, stamane, intorno a mezzogiorno, a Camerota, quando gli occupanti di uno yacht partito dal porto di Policastro per un'escursione in mare hanno rischiato di trovarsi in difficoltà. L'imbarcazione, per motivi ancora da stabilire, ha iniziato ad imbarcare acqua a largo del porto di Marina di Camerota, generando preoccupazione a bordo. Dieci le persone, 3 membri dell'equipaggio e 7 passeggeri, che sono state portate a terra sane e salve.

La situazione è stata subito gestita grazie alla rapida richiesta di aiuto telefonica. La vedetta SAR della Guardia Costiera di Camerota, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Palinuro e agli ordini del tenente di vascello Amalia Mugavero, è intervenuta tempestivamente.

L'unità navale è stata intercettata fuori dal porto, garantendo la sicurezza degli occupanti. Fortunatamente, tutti gli occupanti dell'yacht si trovano in buone condizioni di salute, nonostante l'evento inaspettato.

L'imbarcazione è stata rimorchiata in porto, assicurando che non ci siano ulteriori rischi per l'equipaggio e la nave. L'intervento rapido e professionale della Guardia Costiera ha dimostrato ancora una volta l'importanza della loro presenza per la sicurezza marittima e la salvaguardia delle vite umane in mare.