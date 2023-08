Camerota, il sindaco Rizzo difende il Cilento ed invita turisti a pubblicare «foto belle»

«Unità e resilienza». Parola di Mario Salvatore Scarpitta, sindaco di Camerota, una delle più rinomate località costiere del Cilento, che si schiera in difesa del Comune di Castellabate, che in questi giorni secondo Scarpitta è stato «di articoli diffamatori e denigratori». Parole di vicinanza al collega Marco Rizzo, ma anche un invito rivolto a tutti cittadini del Cilento a «utilizzare le piattaforme digitali per mostrare al mondo le bellezze della nostra terra, per diffondere la nostra cultura e per esaltare l’unicità che ci circonda e non il contrario come purtroppo sta avvenendo negli ultimi giorni».

Scarpitta annuncia «l’impegno del Comune di Camerota nell’intraprendere azioni concrete per sostenere e rafforzare il settore turistico» con l’intento di «collaborare con i comuni circostanti, condividendo le nostre esperienze e le buone pratiche che abbiamo implementato negli anni» e con il «il supporto dell’Assessorato al Turismo della Regione Campania e la consulenza di esperti internazionali del settore per intercettare nuovi mercatii». Quindi, il sindaco conclude: «Siamo consapevoli che quest’anno è un anno di sfide per l’intero Cilento, ma dobbiamo rimanere uniti e concentrati sulla risoluzione dei problemi. Queste sfide non sono esclusive della nostra comunità, ma con determinazione e collaborazione possiamo superarle insieme».