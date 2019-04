Mercoledì 3 Aprile 2019, 22:59

Ha perso il controllo dello scooter finendo contro un muro, giovane in ospedale sotto osservazione. Il fatto è accaduto intorno alle 20:30 al Viale Margherita di Sarno. Tanta la paura per i residenti della zona che sono stati destati da un tonfo. Il giovane viaggiava in sella al suo scooter, quando, secondo i primi rilievi, è andato a sbattere prima contro l'auto che lo precedeva, poi contro il muro di una abitazione.Il veicolo davanti potrebbe aver tentato di svoltare repentinamente, facendo sbandare lo scooter.Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente.Sul posto immediato l'intervento di un'ambulanza del 118 che, dopo le prime cure del caso, constatate le condizione del ragazzo, ha provveduto al trasporto all'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno. Escoriazioni su tutto il corpo, il giovane si trova ora sotto osservazioni.