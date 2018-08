Castellabate, la tradizione rivive con il palio della Stuzza

Domenica 12 Agosto 2018, 15:16

Abilità e astuzia, coraggio e spregiudicatezza. Sono gli ingredienti dello storico “Palio della Stuzza” che si rinnova da oltre un secolo nel mare Bandiera Blu di Santa Maria di Castellabate. L’evento, giunto alla 117esima edizione, svolgerà martedì 14 agosto, a partire dalle 16.00, sul lungomare Perrotti, a Santa Maria di Castellabate. I partecipanti, residenti rigorosamente nel territorio comunale di Castellabate, devono percorrere un palo in legno cosparso di grasso animale, lungo diciotto metri, e riuscire ad afferrare le tre bandierine poste all’estremità, senza cadere in acqua, per vincere il palio. I tre vessilli sono posti rispettivamente a 14, 16 e 18 metri. Ai nastri di partenza, pronti a regalare spettacolo, vi saranno venticinque partecipanti, tra i 18 e i 60 anni. Il palo viene posizionato sulla scogliera antistante il lido Santa Maria, all'estremità del lungomare Perrotti, dando così a residenti e turisti di seguire dallo stesso lungomare, dagli scogli adiacenti o in mare le performance dei protagonisti. Castellabate. «La tradizione continua – spiegano gli organizzatori – essendo giunti alla 117esima edizione di una manifestazione radicata nel cuore e nelle gambe di ogni cittadino di questa comunità. La Stuzza non è semplicemente folklore e divertimento per chi la segue dall’esterno, ma un momento di coesione e di identità culturale». Si tratta di uno degli eventi più antichi del Cilento, organizzato dall’associazione Cilentani doc (Francesco Federico, Giuseppe Villani, Franco Fragano, Antonio Fragano, Domenico Di Sessa, Vincenzo Malzone e Gerardo Scola, Gianfranco Di Lorenzo e Clemente Migliorino), con il patrocinio del Comune di Castellabate. I vincitori saranno premiati sabato 18 agosto, alle 21.30, presso la spiaggia di Marina Piccola. Nel corso della serata ci saranno anche uno spettacolo musicale con un tributo a Renato Zero e la presentazione ufficiale della squadra locale di calcio, la Polisportiva Santa Maria 1932, neopromossa in Eccellenza. Il programma completo terminerà venerdì 24 agosto, alle 21.00, sul lungomare Bracale con uno spettacolo di musica e cabaret insieme a Peppe Laurato & Rosaria Miele.