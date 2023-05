Cava de' Tirreni, una «Città in fiore»: festa di colori sotto i portici

Sarà una vera e propria esplosione di colori, sabato 20 maggio, dalle 17, a Cava de’ Tirreni, in occasione dell’iniziativa «Città in fiore», promossa da Confcommercio Campania Distretto Interprovinciale di Salerno con il sostegno di Camera di Commercio di Salerno, che renderà partecipe tutta la comunità, gli abitanti e le attività produttive del centro metelliano.

I caratteristici portici della città, difatti, si apriranno ai visitatori per animare piazze e stradine. I cesti saranno abbelliti con fiori primaverili, secondo l’allestimento dei fioristi cavensi. Ma non solo, saranno anche installate illuminazioni a tema floreale, realizzate per fare da cornice a un evento dal sapore fiabesco. Una giornata dedicata alla condivisione e allo svago di grandi e piccini, con ludoteche a cielo aperto che saranno coinvolte nell’animazione del corso, nei diversi spazi dedicati a giochi e baby dance, in un itinerario che si snoderà fino a Piazzetta Purgatorio. E ancora, in sinergia con il CSI Cava de’ Tirreni, in Piazza Duomo, saranno organizzati percorsi motori ludico-sportivi a tema e giochi con carta riciclata per i bimbi dai 3 ai 10 anni, insieme alle attività di minivolley e minibasket per i più grandi.

Divertimento a tutto tondo che travolgerà le vie dello shopping, con l’apertura straordinaria dei negozi fino alle 22. I bar, ristoranti pub e tavole calde prepareranno menù e piatti speciali, dedicati alla primavera, da poter gustare stando seduti oppure passeggiando. La serata si concluderà tra la magia di musiche e balletti, alle 19, con le favolose avventure dell’impertinente ragazzino che non voleva crescere e dei suoi amici, da rivivere al Giardino del Complesso di San Giovanni, dove andrà in scena «Peter, il musical della fantasia» un grande classico per tutta la famiglia, a cura della Compagnia dell’Arte, con la regia di Antonello Ronga, il Professional Ballett di Pina Testa e le scenografie della Bottega San Lazzaro.

Ingresso libero.

Inoltre, nell’ambito delle attività di promozione della sosta, Metellia Servizi garantirà la possibilità di parcheggio gratuito nelle aree di sosta in Piazzale Gramsci e nell’area mercatale di Corso Palatucci, per l’intera durata della manifestazione. «Ci sembra il modo giusto di spronare e potenziare gli acquisti, a sostegno delle attività commerciali di Cava de’ Tirreni, cogliendo l’opportunità di rendere ancora più ospitale la caratteristica passeggiata che ben si presta a momenti di questo genere – spiega Gianparide Scarlino, per Confcommercio - e, allo stesso tempo, permettere alle famiglie soprattutto meno abbienti di trascorrere una giornata lieta. Sarà un pomeriggio di grande festa e gioia, all’insegna della socialità che apre ad una prima edizione cui ne seguiranno sicuramente delle altre».

«Sarà un bellissimo benvenuto alla primavera – afferma l’assessore al Commercio Giovanni Del Vecchio – grazie all’iniziativa della Confcommercio e della Camera di Commercio, che coniuga brillantemente l’arrivo della primavera, la festa, il divertimento, l’attrazione, la promozione del commercio cavese, che ha una storia ed una tradizione secolare e della enogastronomia che è un’altra eccellenza della nostra Città. Auspico che questo evento possa diventare un appuntamento fisso per i cavesi e quanti visitano la nostra città da inserire stabilmente nel cartellone delle manifestazioni che aprono la bella stagione».