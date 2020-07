LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la conferma di un altro nido ad Acciaroli, sale a nove il numero di nidi di tartarughe Caretta Caretta in Campania. Sono tutti in provincia di Salerno, e otto di questi nel Parco Nazionale del Cilento.«Secondo nido di Caretta caretta ad Acciaroli, il nono in questa stagione in Cilento, ormai la principale nursery per le tartarughe dell’Italia continentale» commenta Valerio Calabrese, direttore del Museo Vivo del Mare di Pioppi, che dal 2019 ospita anche un centro di recupero per le tartarughe marine in difficoltà. Ed è stata propria una volontaria del Museo, durante l'attività di monitoraggio mattutina, a notare la presenza di tracce di Caretta Caretta, che hanno poi portato nel pomeriggio alla conferma del nido con l'arrivo degli esperti dell'Anton Dohrn di Napoli.