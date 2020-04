LEGGI ANCHE

Si è negativizzata la coppia di Sicignano degli Alburni che aveva contrarro il virus un mese e mezzo fa. Marito e moglie, di rientro da una crociera, avevano iniziato ad accusare alcuni sintomi. Il marito febbre, tosse, stanchezza, mentre la moglie solo la perdita del gusto. Tuttavia non si è reso nessario nessun ricovero e sono stati tenuti sotto stretta osservazione a casa, in un'area rurale, con i volontari della Protezione civile che li hanno supportati soprattutto per la consegna della spesa. Ieri anche il secondo tampone eseguito è risultato negativoEd è risultata negativa nel doppio tampone anche la signora Maria, a Buccino, Suo marito è una delle vittime di questa tragedia.Dopo quaranta giorni sua moglie, l'unica della famiglia ad aver contratto il Covid-19, e sempre asintomatica, è negativa. Sui territori dei due Comuni si tira un sospiro di sollievo per casi che comunque erano circoscritti, che non hanno prodotto nessun altro contagio sul territorio. Intanto, proprio a Buccino e Sicignano, lunedì verrà effettuato lo screening su soggetti sensibili. Così come si sta facendo e si farà anche in altri Comuni del Sele/Tanagro.