La Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della procura di Vallo della Lucania , ha sequestrato, su tutto il territorio nazionale, oltre 10.000 confezioni da 500 ml di gel igienizzante, in vendita anche on-line. In particolare, i Finanzieri della Compagnia di Agropoli, hanno notato in alcuni esercizi commerciali di Agropoli e Capaccio-Paestum, nel Salernitano, diversi flaconi di un gel igienizzante per le mani, la cui etichetta ne esaltava la proprietà battericida e ne ammetteva l'utilizzo senz'acqua.

Dall'esame della confezione, invece, è emerso che il gel, prodotto e posto in commercio da una società di Brusciano, era composto da una particolare miscela chimica, il cui utilizzo - in base alle norme comunitarie in materia - impone l'immediato risciacquo. Tale caratteristica è stata confermata dal ministero della Sanità, che ha certificato che l'igienizzante sarebbe stato prodotto con ingredienti non ammessi, specificando che la sostanza contenuta è vietata nei prodotti senza risciacquo, per problemi legati all'insorgenza di allergie cutanee. Il produttore rischia ora la reclusione fino a due anni o la multa fino 2.065 euro, oltre ad una sanzione amministrativa fino a 6.000 euro, per non aver effettuato la comunicazione al portale della Commissione UE, obbligatoria per i prodotti cosmetici destinati al consumo nell'Unione Europea.

