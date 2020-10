E' stato chiuso questa mattina l'ufficio del Giudice di Pace a Sarno, al Prolungamento Matteotti. Udienze rinviate e adempimenti in scadenza solo tramite mail.

LEGGI ANCHE Coronavirus, 104 casi a Salerno e il provincia: 20 solo a Scafati

La decisione è arrivata in seguito alla segnalazione di alcuni contatti dei dipendenti con persone in attesa dei risultati del tampone cui sono state sottoposte. In particolare, dalle prime notizie arrivate, il familiare di una dipendente sarebbe in attesa del riscontro del tampone dopo aver avuto contatti diretti con una persona positiva.

Sarà avviata ora un' operazione straordinaria di sanificazione e fino a mercoledì l'ufficio non sarà accessibile. A Sarno sono diversi i cittadini sottoposti a tampone i cui risultati dovrebbero arrivare nella giornata di oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA