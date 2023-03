Sarebbero dovuti iniziare in una prima fase entro il 13 febbraio poi ad inizio marzo e, quindi, in questi giorni ma i lavori di ripavimentazione del Corso Vittorio Emanuele, potrebbero subire un nuovo rallentamento. Potrebbero volerci poche settimane, qualche giorno o un mese ma la ditta che ha apposto la firma sul contratto per il restyling del «corso da re» sarebbe in attesa del materiale specificato all’interno del capitolato d’appalto. Speciali mattonelle che dovranno essere omogenee, rispettare gli standard e dovranno avere tutte uguale spessore, seguendo le dimensioni della parte di passeggiata già ripristinata, quella nei pressi della stazione centrale. L’ordine di materiale e quindi la fornitura, stando a quanto filtra tra i corridoi dell’ente di via Roma, sembrerebbe essere partito dopo la firma sul contratto e con le difficoltà del mercato degli ultimi mesi e i costi in aumento, potrebbero volerci altri giorni affinché il cantiere possa essere avviato definitivamente.