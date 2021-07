Agropoli, risale la curva dei contagi: stop a spettacolo di fuochi pirotecnici

La curva dei contagi Covid è in salita, stop allo spettacolo di fuochi pirotecnici in onore della Madonna di Costantinopoli ad Agropoli. Lo ha reso noto il comitato festa. Quest'anno si pensava di poter organizzare alcuni degli eventi tradizionali della festa, ma l'aumento dei contagi degli ultimi giorni ha imposto un dietrofront.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid in Campania, ordinanza di De Luca: «Controlli in... L'EPIDEMIA Vaccini, pasticcio sms a Napoli: ed è subito ressa per...

«Quest’anno – afferma il sindaco Adamo Coppola – non essendo ancora possibili le processioni, si era pensato di reintrodurre oltre alla banda musicale, anche i fuochi pirotecnici a mezzanotte. Ma la risalita dei contagi legati al Covid19 in maniera diffusa ci impone ancora una volta prudenza. I fuochi pirotecnici hanno da sempre grande presa e si correrebbe il rischio di creare assembramenti con conseguenze che possiamo immaginare in termine di contagi. Non possiamo permetterci passi falsi».

Questo il programma serale: si svolgerà alle ore 20.00 la Santa messa presso il porto di Agropoli, alla quale seguirà il concerto de “La grande banda del Cilento”.