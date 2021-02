Tre consiglieri del Comune di Salerno, Massimiliano Natella, Rocco Galdi e Peppe Ventura, sono risultati positivi al Covid-19. Pertanto, in via cautelativa e puramente precauzionale, il sindaco Vincenzo Napoli ha deciso di porsi in isolamento volontario. I consiglieri Natella, Galdi e Ventura sono in buone condizioni di salute e non accusano sintomi che destano preoccupazione.

Hanno sempre incontrato il primo cittadino rispettando tutte le prescrizioni utili al contenimento del contagio. Intanto, il sindaco tra qualche giorno, come da prassi, effettuerà un tampone; per ora continua a svolgere il lavoro istituzionale da casa. Nel frattempo, nel fine settimana la sede dell'Ente, in tutti i locali, è stata sanificata, come accade ciclicamente.

Ultimo aggiornamento: 14:13

