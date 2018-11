Venerdì 9 Novembre 2018, 06:00 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 06:25

Controlli serrati su presunti diplomi falsi o servizio svolto presso le scuole paritarie dichiarati per ottenere una supplenza breve o annuale. Linea dura dell’Ufficio scolastico regionale che chiederà alle scuole di Salerno e provincia di verificare i titoli dichiarati da assistenti tecnici, amministrativi e bidelli precari nell’ambito delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie di istituto. Indagini su almeno 2mila ausiliari e addetti tecnici o di amministrazione. Le indagini si inseriscono nel solco della inchiesta avviata sui presunti diplomifici in provincia di Salerno che ha portato ad attenzionare le prime scuole paritarie tra agronocerino e sud della provincia. Il sospetto, a quanto si apprende, che alcuni operatori tecnico-amministrativi precari abbiano dichiarato titoli non regolari: titoli di servizio non regolari (senza copertura contributiva all’Inps) o peggio ancora diplomi fasulli. I profili del personale interessato sono quelli degli Ata che fanno funzionare le scuole, le segreterie e i laboratori