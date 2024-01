Salerno, alla piscina Vitale la partita del cuore con gli atleti paralimpici

Oggi, venerdì 5 gennaio, alle ore 18.30 alla Piscina Simone Vitale di Salerno, si terrà l’evento “7bRACciate”, una partita del cuore che vede giocare alcuni atleti paralimpici squadra Waterpolo Lions, vincitrice della Supercoppa italiana Aubay 2023, atleti delle squadre salernitane e atleti storici, glorie della pallanuoto. L’evento - organizzato dal Rotaract Salerno Duomo e sostenuto dal Distretto 2101 e dai Club Rotaract quali Rotaract Avellino, Rotaract Avellino Est, Rotaract Battipaglia, Rotaract Campus Salerno dei Due Principati, Rotaract Eboli, Rotaract Salerno Est - ha scopo benefico a favore dell'associazione Asd Disabili Crazy Ghosts del presidente ed ex atleta paralimpico Vincenzo Spinelli, impegnato da anni a promuovere iniziative per gli atleti con disabilità motorie.

L’obiettivo dell’evento è quello di evidenziare la mancanza di strutture adeguate agli sport acquatici nonché, di conseguenza, una crepa sociale non indifferente: l'assenza di una squadra di nuoto e pallanuoto paralimpica. Infatti, sul nostro territorio, sono presenti enti che offrono agli atleti con disabilità motorie una mera scuola nuoto. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli atleti diversamente abili della città di Salerno e provincia non possono competere a livello agonistico ed ottenere premi e riconoscimenti sociali ed economici che sono equiparati e riconosciuti a quelli degli atleti olimpionici normodotati in ambito nazionale ed internazionale, per esempio: la medaglia di un atleta paralimpico ha lo stesso valore economico di quella di un atleta olimpico, un atleta paralimpico può concorrere per una posizione nelle forze dell'ordine così come è consentito ad un atleta olimpico.

L’iniziativa di domani è stata promossa grazie alla collaborazione del Comitato Italiano Paralimpico, del Comune di Salerno, della Federazione Italiana Nuoto Campania, della Federazione Italiana Nuoto Paralimpica, delle squadre salernitane Balnaea Sport e Wellness, Circolo Nautico Salerno, Dream Team Salerno, Pallanuoto Salerno, Rari Nantes Arechi, Check-Up Rari Nantes Salerno, Sporting Club Salerno e dagli atleti storici della Pallanuoto salernitana che parteciperanno all’evento.

Di rilievo anche gli sponsor: l’Associazione Gi.Vi., BigMat Home of Builders Edil Saba di Sabatino Abate, FAD Informatica, NI-KKO Fighting Style, Villa Celeste B&B, Waterpolo Movement. Al termine della manifestazione verrà rilasciato ai giocatori un attestato di partecipazione all’evento.