Giovedì 27 Settembre 2018, 06:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quelli del sacchetto selvaggio hanno il loro punto di riferimento per gettare rifiuti di ogni genere: è la microdiscarica a cielo aperto situata a Salerno nei pressi dell’ex Consorzio agrario, alle spalle degli svincoli di autostrada e tangenziale di Pontecagnano. Sono decenni che lì, all’angolo tra via Francesco Aguirre e via Guglielmo Talamo, vengono abbandonati residui di materiale edile, bottiglie in plastica, sacchetti dell’immondizia, pannelli in legno, cassette impilabili e tanto altro ancora. Gli addetti alla raccolta di Salerno Pulita non fanno in tempo a ripulire l’area che, dopo poche ore, viene invasa di nuovo dalla spazzatura. Una situazione incresciosa sotto gli occhi delle centinaia di automobilisti e autisti di mezzi autoarticolati diretti, per lo più, ai vicini svincoli e alla zona industriale del capoluogo. Spesso, dice qualcuno, i sacchetti vengono gettati al volo dalle auto di passaggio; altre volte, gli incivili accostano e scaricano materiale di ogni tipo sicuri di non essere visti, complice una folta vegetazione.