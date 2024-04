Napoli, municipio di Ponticelli avvolto dai rifiuti: timore per un tubo impacchettato

Mobili, guaine, porte e diversi sacchetti. Lo slargo ai piedi della sede municipale di Ponticelli è stato trasformato in una sorta di isola ecologica per coloro che si liberano illecitamente di rifiuti di ogni genere. Un vero e proprio schiaffo al decoro in piazza Michele De Iorio, nel cuore del popoloso quartiere, nonostante gli occhi elettronici.

Ingombranti e altri rifiuti sono stati abbandonati a ridosso dell'edificio che ospita gli uffici della VI Municipalità che al momento sono chiusi al pubblico in attesa dell'avvio dei lavori di riqualificazione del bene.

Ai bidoni della differenziata, zeppi di rifiuti di ogni genere, si aggiungono materiali vari, scarti di lavori edili e pezzi di uno sfratto. Ai piedi della struttura si nota anche un tubo grigio avvolto da una busta di plastica scura e il sospetto è che possa trattarsi di un rifiuto speciale e pericoloso: le opportune verifiche spettano a personale qualificato che solitamente è allertato dagli operatori che si occupano di igiene urbana.

Nonostante già da tempo siano stati rimossi i cassonetti dell'indifferenziato la piccola piazza nel centro storico di Ponticelli resta un punto critico del fenomeno che riguarda l'intera zona orientale con forti ricadute su igiene, decoro, sicurezza di numerose strade. Una vera e propria piaga che non si riesce a contrastare nemmeno con la videosorveglianza: piazza De Iorio, infatti, è presidiata da diverse telecamere e almeno una di queste guarda proprio sul punto in cui è stato sversato il materiale potenzialmente pericoloso.

Le immagini potrebbero aiutare a individuare chi ha abbandonato i rifiuti proprio ai piedi della sede istituzionale del Comune di Napoli generando l'ennesima circostanza di degrado che mette in ginocchio diverse zone di Ponticelli.