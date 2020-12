«Non sono un supereroe perché non esistono poliziotti supereroi. Esistono uomini che servono lo Stato ed io sono uno di loro». E’ arrivato dall’entrata principale del municipio il commissario Antonio De Iesu, quando da poco erano passate le 9.30 di ieri mattina. E’ stato accolto dai giornalisti che attendevano il suo insediamento. «I giornalisti e i giornali – ha detto De Iesu- sono un organo fondamentale per garantire informazione ai cittadini. Ci sarà massima trasparenza cosi che voi possiate svolgere il vostro compito trasmettendo una comunicazione corretta e performante». Poi è stato subito accompagnato nel suo nuovo ufficio, ad attenderlo, il sindaco facente funzione. Luca Sgroia, per il passaggio di consegne ufficiali. «Il colloquio ha riguardato le principali urgenze della città a partire dall’emergenza covid, alla scadenza di oggi dell’ordinanza relativa alle scuole, ai provvedimenti di bilancio, all’attuazione del piano socio-economico comunale deliberato dalla Giunta, alle problematiche relative al personale del Piano Sociale di Zona – ha spiegato Sgroia-. Un incontro in cui ho avuto modo di registrare la disponibilità e la sensibilità del Commissario su tutti i temi trattati. La nostra Città è in buone mani, avendo alla sua guida un servitore dello Stato che ha dedicato tutta la sua vita alle Istituzioni». L’emergenza covid è una priorità, così come stato per Sgroia nei suoi cinquanta giorni, tant’è che ha preferito prorogare l’ingresso degli studenti al prossimo sette dicembre, probabilmente anche attendendo di capire quali siano le direttive nazionali e regionali oltre che attendere aggiornamenti dei dati sulla situazione epidemiologica della città. «E’ un momento molto delicato- spiega De Iesu- ed è necessario che la tutela della salute pubblica sia una delle priorità. Ho ascoltato alcune riflessioni del sindaco facente funzione Luca Sgroia, con cui ho avuto un proficuo confronto. Si è mostrato sereno e cordiale. Per me, l’ascolto è assolutamente fondamentale in questa fase».

