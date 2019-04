Lunedì 29 Aprile 2019, 06:30

«Non votate chi non ha visto, non ha sentito e non ha parlato delle denunce fatte dal sindaco pescatore» è l’invito che Dario Vassallo ha rivolto ieri, tramite Facebook, agli elettori di Capaccio Paestum. Il fratello di Angelo Vassallo, presidente della Fondazione che porta il suo nome, ha ricordato che dalle indagini sulle vicende denunciate dal sindaco di Pollica presero il via i processi Strade Fantasma e Due Torri Bis. Franco Alfieri, che all’epoca era assessore ai Lavori pubblici della Provincia di Salerno, fu indagato nell’ambito del processo Due Torri bis. «Tra i pochi, pochissimi, forse gli unici a costituirsi parte civile fu la Fondazione Angelo Vassallo. È certo che non si costituì parte civile il Partito Democratico campano. Noi non dimentichiamo nulla, perché se lo facessimo diventeremmo complici» ha concluso Vassallo che nel post ha pubblicato una delle lettere con le quali Angelo Vassallo, nel 2008, in qualità di sindaco e consigliere provinciale, chiedeva alla Provincia di Salerno risposte sulla strada Celso-Casalvelino. Interpellato sull’argomento, Franco Alfieri ha preferito non replicare.