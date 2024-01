Furto nella notte alla farmacia Santa Sofia a Cava de' Tirreni: i ladri portano via l’incasso della giornata. È accaduto intorno alle 3 in via Prezzolini, località Santa Maria del Rovo. Secondo le prime ricostruzioni, la banda di specialisti, con un flex, sarebbe riuscita a creare un buco nella saracinesca e poi, grazie ad un variatore, a creare un varco. I ladri si sarebbero subito diretti verso il registratore di cassa dal quale avrebbero portato via l’incasso della giornata. Tutto in una manciata di minuti. Quando è scattato l’allarme, in funzione nell’ex farmacia comunale, i ladri erano già in fuga. Sul posto è giunta una volante della polizia ma dei malviventi non c’era traccia. Stando a quanto riferito da un testimone i ladri sarebbero scappati con un’auto scura.

Gli agenti, diretti dalhanno avviato le, cercando eventualie soprattutto sequestrando le immagini delle, in funzione all’interno della farmacia. Con ogni probabilità, visto che si tratta di veri e propri specialisti, dalle telecamere non dovrebbero arrivare grossi indizi. Come accaduto per altri colpi, i ladri agiscono con ilda cappucci, sciarpe e capelli. Ieri mattina la farmacia Santa Sofia è rimasta regolarmente aperta. «Purtroppo stanotte (ieri per chi legge) i ladri sono riusciti a scassinare la saracinesca ed a portare via l’incasso - ha spiegato la direttrice - fortunatamente non hanno toccatoed altri». Dalle prime indiscrezioni si ipotizza che abbia agito una, capaci di operare solo in una manciata di minuti: il tempo che intercorre tra l’attivazione del sistema d’allarme e l’arrivo della polizia. Continua dunque l’in città che vede nel mirino dei ladri non solo in appartamenti e case ma anche negozi, attività commerciali ed auto.

APPROFONDIMENTI Seguito, segnalato alla polizia a Cava de' Tirreni: «Un equivoco, non sono un ladro» Entra in casa della ex compagna dalla finestra del bagno, 32enne in manette Furgone di un tappezziere incendiato a Cava de' Tirreni, indagine dei carabinieri

Solo qualche settimana fa fu sventato il colpo in un’edicola a Pregiato grazie ad un particolare sistema di allarme. I ladri, infatti, riuscirono a scassinare la saracinesca, come la scorsa notte alla farmacia di Santa Maria del Rovo, ma appena entrati nel magazzino, si sprigionò un fumo che annebbiò la vista dei delinquenti costretti a darsi alla fuga. Nei giorni scorsi il sindaco Vincenzo Servalli ha incontrato i residenti delle frazioni più colpite dai furti ed ha annunciato di essere favorevole alla collaborazione tra cittadini, con la scelta di un referente di zona attivando i controlli di vicinato.

Dopo aver ribadito contrarietà alle ronde che oltre ad essere illegali, rappresentano un forte rischio per gli stessi cittadini.