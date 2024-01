Scambiato per un ladro, viene segnalato decine di volte alle forze dell’ordine, insieme al suo furgone. E lui si sfoga attraverso i social: «Vado in giro solo per lavoro e svago, non abbiate paura di me». La psicosi dei ladri a Cava de’ Tirreni sta creando più di qualche problema, anche a chi con le scorribande degli ultimi mesi non c’entra nulla.

APPROFONDIMENTI Furgone di un tappezziere incendiato a Cava de' Tirreni, indagine dei carabinieri Scuoiato vivo e morto dopo giorni, l'autopsia conferma: «Gattino ucciso dall'uomo» Caos cantieri e parcheggi a Cava de' Tirreni, l'Sos dei commercianti

È la sorte toccata ad Andrea Caso, giovane di Cava che ha spiegato più volte di essere stato «seguito, appostato e segnalato» perché ritenuto un ladro. Al punto da essere stato costretto a chiarire l’equivoco, pubblicando una foto personale e del furgone, con il quale lavora, con la speranza che questo incubo possa finire quanto prima: «Ho capito che la situazione è difficile - scrive - e ci sono tanti ladri ma sono un po’ stanco di essere seguito e segnalato. Se vedete questo Van/furgone in giro, targato Roma 39335W non abbiate paura e non vi allarmate. Sono un ragazzo di Cava, mi chiamo Andrea e non ho mai rubato niente in vita mia. Uso questo mezzo per muovermi tutti i giorni, per lavoro e per svago. Sono spesso in giro per Cava e se incrociate la mia strada invece di pensare subito che sia un ladro o di chiamare la polizia, se avete dubbi o problemi, venite a bussare e vi offro volentieri un caffè o un bicchiere di vino. Grazie a tutti e scusate il disturbo. Un abbraccio a tutta Cava de’ Tirreni».

Da mesi i cittadini della città metelliana scambiano e condividono informazioni e segnalazioni, in ragione delle tante irruzioni consumate da bande di ladri verso le quali sembra non esserci una fine. Non solo denunce, infatti, ma anche segnalazioni tra vicini di casa e diffuse sui social, oltre che ronde notturne in alcuni quartieri, allo scopo di prevenire azioni criminali e raid che stanno interessando più zone del comune di Cava de’ Tirreni.

Con il messaggio diffuso giorni fa attraverso il social Facebook, il giovane Andrea Caso spera di poter tornare quanto prima alla normalità.