Emergenza sanitaria e carenza personale: assise straordinaria a Sarno

Lunedì 24 Settembre 2018, 15:25

Carenza del personale, liste di attesa drammatiche, apparecchiature inutilizzate e posti letto dimezzati. E' il quadro della sanità salernitana ed ancora di più dell'ospedale "Martiri del Villa Malta" di Sarno, una delle strutture più moderne ed all'avanguardia. Un consiglio comunale mototematico è quello che si terrà domani per discutere delle gravi criticità che si trascinano da anni. L'allarme è partito proprio dagli operatori sanitari che hanno denunciato una carenza di personale che porta a turni difficili per riuscire a coprire la richiesta dei paziente.Un bacino di utenza non solo dalla provincia di Salerno, ma anche dai paesi del vesuviano e del nolano, così l'ospedale di Sarno va in affanno. Migliaia di accessi in più rispetto alla reale capacità di assistenza con il personale ridotto all'osso ha portato negli ultimi mesi anche a decisioni drastiche con la chiusura delle camere e l'impossibilità di procedere a ricoveri.In consiglio si metteranno in fila le problematiche e si preparerà un documento da presentare anche al ministero