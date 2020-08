Paura stamattina sul treno regionale Napoli-Sapri. Una fiammata anomala ha improvvisato disturbato il viaggio dei pendolari, lavoratori e turisti, diretti verso il Basso Cilento. L'episodio si è verificato all'interno di una galleria, all'uscita della vecchia stazione di Rutino. Attimi di paura per i passeggeri a bordo che hanno avvertito una sorta di fiammata, seguita da un black-out. Il treno, essendo il tratto leggermente in pendenza, è riuscito ad uscire dalla galleria e raggiungere la vicina stazione di Omignano-Salento. Qui, i passeggeri sono scesi dal treno e hanno dovuto attendere l'arrivo di un altro convoglio per poi riprendere il viaggio. Il black-out potrebbe essere stato causato da un guasto al pantografo. Sul posto sono giunti i tecnici di Trenitalia per riparare il mezzo.





