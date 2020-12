Paura ieri pomeriggio a Vallo Scalo, nel territorio comunale di Castelnuovo Cilento, per incendio divampato in un centro medico. Le fiamme si sono originare all’interno di una struttura che ospita un centro dentistico, interessando il tetto dello stabile.

Immediatamente è scattato l’allarme ai vigili del fuoco di Vallo della Lucania che si sono precipitati subito sul posto. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Vallo Scalo. I caschi rossi hanno faticato non poco per domare le fiamme. Ancora non sono chiare le cause del rogo. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma solo tanto spavento, anche nel vicinato visto che molti residenti hanno visto uscire fumo denso e grigio dalla struttura medica.

