Lunedì 21 Maggio 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 20 Maggio, 23:36

EBOLI - Guidava ubriaco, contromano, nel cuore del centro storico di Eboli. Correva a velocità sostenuta tra i vicoli della zona antica. La corsa folle si è conclusa contro un’auto e con il ferimento di quattro italiani. Un romeno di 40 anni, B.C., è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di guida in stato di ebbrezza e lesioni personali. A indagare sul pomeriggio di follia dell’automobilista romeno sono gli agenti della polizia municipale. L’incidente frontale è avvenuto nei pressi del ponte accanto la chiesa di San Biagio. Il conducente romeno procedeva lungo le strade della zona antica senza rispettare i segnali stradali e violando i sensi unici di marcia.Inevitabile è stato l’impatto tra l’Audi dello straniero e la Peugeot con i quattro ragazzi ebolitani. Macchine distrutte e feriti in ospedale. I pazienti giunti al pronto soccorso non hanno riportato lesioni gravi. Dopo gli esami radiologici e le visite previste dal protocollo sanitario, i feriti sono stati dimessi. I vigili urbani hanno raggiunto l’ospedale Santa Maria Addolorata per acquisire i certificati medici e le testimonianze dei feriti.Il quarantenne romeno, B.C., è stato fermato e identificato dai caschi bianchi. L’uomo era visibilmente ubriaco. Gli agenti della polizia locale hanno sottoposto il conducente dell’Audi all’esame etilico. Il risultato è stato clamoroso: il romeno guidava con un tasso alcolemico superiore a 2,5. Il bilancio finale con i quattro feriti avrebbe potuto avere un esito più grave. Al romeno ubriaco è stata ritirata la patente di guida, è stata sequestrata l’auto ed è stata comminata una sanzione amministrativa di seimila euro.