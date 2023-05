Pompieri per un giorno, bambini a lezione di sicurezza dai vigili del fuoco

Bambini a lezione di sicurezza dai vigili del fuoco. Appuntamento al Comando Provinciale di Avellino, per 32 bambini dell'istituto Comprensivo Caruso di Altavilla Irpina. I piccoli studenti, pompieri per un giorno, hanno avuto modo di visitare la sede dei Vigili del Fuoco con la sala operativa, i mezzi di soccorso, di poter visionare dei filmati sulla sicurezza da tenere in caso di pericolo, e per ultimo di cimentarsi nel percorso ludico formativo di Pompieroli. Ha collaborato all’iniziativa, che ha registrato notevoli apprezzamenti, anche il personale dell'Associazione Nazionale del Corpo sezione di Avellino.