Fondovalle Sele, chiusura prorogata fino al 31 ottobre

La Fondovalle Sele resterà chiusa ancora due mesi. Dopo un'estate di passione, lo sarà anche l'autunno. La strada a scorrimento veloce del Cratere è sottoposta ad un intervento importante sul tratto iniziale, nel territorio di Contursi Terme. Da maggio fino ad al 31 agosto era il tempo indicato, anche se in pochi credevano questo periodo sufficiente ad eseguire i lavori su piloni e ponti. Ed infatti, puntuale, è arrivata la nota dell'Anas che proroga la chiusura al prossino 31 ottobre. Per altri due mesi le auto e tutti i mezzi pesanti continueranno a transitare sulla Provinciale sistemata al meglio, che ha messo in evidenza tutti i problemi derivanti dal traffico pesante. Strada sostitutiva rivelatasi inadeguata. I lunghi serpentoni di auto e soprattutto di camion rimorchio, bisarche e mezzi pesanti in genere hanno provocato rallentamenti e disagi infiniti, tollerati davvero con grande pazienza. E ne occorre ancora un po', altri due mesi. Si spera gli ultimi. E in rete non mancano le proteste dei cittadini per questo ritardo nella conclusione dei lavori in corso ed i disagi che dovranno proseguire amcora