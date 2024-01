Salerno, Ventura aderisce a Forza Italia con l'ok di Martusciello

«Domenico Ventura, il consigliere comunale più votato del Comune di Salerno, aderisce a Forza Italia. Abbiamo accettato la richiesta di Ventura - commenta il coordinatore campano degli azzurri Fulvio Martusciello - e lo ringraziamo per la sua scelta, garantendogli ogni spazio di operatività politica possibile all'interno del nostro partito. Lavoreremo insieme - conclude il coordinatore Martusciello - per costruire uno straordinario risultato politico».

Nei giorni scorsi, Ventura aveva lasciato Fratelli d'Italia, in polemica con i vertici locali del partito. Per Ventura, Forza Italia è «un partito che ha dimostrato di avere a cuore la città di Salerno e di perseguire valori quali democrazia, partecipazione e meritocrazia – dice - Il motivo principale di questa scelta è l'incontro con l’onorevole Fulvio Martusciello». «Stimo il professore Fauceglia, coordinatore cittadino di Forza Italia Salerno, e mi ritrovo in linea con i nuovi vertici del partito salernitano».