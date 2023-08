Si sarebbe recato in ospedale due volte. La prima è stato dimesso ed è tornato a casa, ancora dolorante e per niente convinto di «non essere da ricovero» come invece, sostiene la famiglia, i medici gli avevano detto poco prima. La seconda volta è entrato in ospedale e non ne è uscito. La sua salma, posta sotto sequestro e a disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata trasferita nel pomeriggio di ieri all’obitorio del Ruggi di Salerno, in attesa che tutti gli accertamenti preliminari siano effettuati e che sia disposta l’autopsia. È l’assurdo destino toccato in sorte a Francesco Giordano, 44 anni, salernitano doc, conosciuto da tutti perché la sua famiglia detiene, da sempre, proprietà e gestione del popolare chioschetto di gadget e souvenir all’imbocco di via dei Mercanti.

Sui fatti che hanno preceduto l’inattesoè stata aperta, scaturita dallache la famiglia ha presentato aidella compagnia di Salerno, diretti dal, nelle immediatezze della tragedia. I militari hanno recuperato, ai fini dell’indagine, tutto il materiale documentale utile a chiarire cosa sia accaduto. Oltre alla salma dello sfortunato sono state sequestrate anche tutte leche serviranno a fotografare lo status quo e l’evoluzione di quella che sembrava essere una banale, forse infiammata. Sull’indagine, al momento, vige il massimo riserbo ma i primipotrebbero arrivare tra oggi e domani, vista la necessità di procedere a effettuare l’fondamentale per acclarare le cause del. Analisi che dovrà confermare o smentire l’eventuale responsabilità o negligenza dei sanitari che negli ultimi giorni si sono occupati del caso del 44enne.era arrivato al pronto soccorso del Ruggi nei giorni scorsi presentandoe impossibilità a espletare alcuni. Secondo quanto riferito dalla famiglia sarebbe stato dimesso dopo poco. Poi il ritorno al pronto soccorso e l’operazione d’urgenza all’ernia iatale di cui la vittima sapeva già di soffrire. Al primone sarebbero seguiti altri due fino agli ultimi disperati tentativi deidel reparto didi. A stroncarlo potrebbe essere stata unama di più potranno dire i risultati dell’

APPROFONDIMENTI Brutto incidente stradale a Velia, quattro le persone coinvolte Bimba con i lividi abbandonata per strada: tre familiari indagati Ragazzo accoltellato durante una rissa

Ad annunciare la tragedia sono stati i familiari dell’uomo che, subito dopo la denuncia, hanno divulgato la notizia attraverso i social: «Stanotte mio fratello Francesco è volato in cielo - scrive Aniello Giordano - Avrebbe compiuto 45 anni tra pochi giorni purtroppo è stato ammazzato da persone irresponsabili e incapaci di gestire un’urgenza medica. Un ringraziamento al reparto di rianimazione che ha tentato fino all’ultimo di salvare la vita di mio fratello».



Numerosi i messaggi di cordoglio, tra cui quello del consigliere comunale e storico amico Mimmo Ventura: «Già oggi si percepisce il vuoto provocato dalla tua assenza, già manca la tua voce che regalava a tutti un saluto e il tuo viso sorridente che si affacciava al finestrino della bancarella».