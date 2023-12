Furto di gasolio poi tenta cavallo di ritorno per una scala in ferro: ai domiciliari

Aveva fatto un "cavallo di ritorno" dopo essersi appropriato di una scala di ferro, dal valore di 500 euro. Per restituirla al proprietario, poi, aveva preteso almeno 80 euro. Resta agli arresti domiciliari il 51enne di San Valentino Torio, sottoposto ad una misura cautelare dietro richiesta della procura di Nocera Inferiore. L'uomo, interrogato dal gip, ha fornito la sua versione dei fatti che però non ha convinto il magistrato che ha convalidato la misura. Aveva negato il furto, spiegando di aver trovato la scala incustodita, non credendo appartenesse a qualcuno. L'indagato risponde di ricettazione ed estorsione. Dopo aver restituito quella scala, ottenendo la somma in denaro, si era recato in un bar minacciando il proprietario dell'oggetto, spiegando che gli 80 euro ricevuti precedentemente non bastavano più.

E lo aveva fatto con un coltello di circa 10 centimetri, come avevano riferito almeno tre testimoni.

Questo accadeva il 18 giugno scorso. Il 30 settembre, invece, fu denunciato a piede libero per furto di carburante, circa 60 litri, trasportato in tre taniche che l'uomo avrebbe portato nei pressi di un camion. Quel colpo gli era fruttato circa 120 euro. Lo stesso avrebbe fatto circa un mese dopo, il 24 ottobre, sempre a San Valentino Torio, grazie ad un tubo di gomma, utilizzato come pompa, per rubare 50 litri di gasolio da un altro camion. Per questo tipo di episodi, all'indagato viene contestata anche la recidiva. La scala in ferro, invece, era stata presa all'interno di un bar, mentre il titolare era indaffarato in alcuni servizi. Il 51enne resta ai domiciliari.