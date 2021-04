Un uomo di origini ucraine è stato trovato morto la scorsa sera nella sua abitazione in via Lanzara a Sarno. Il 75enne, da tempo residente in città con la moglie ed i due figli, è stato ritrovato esanime con una profonda ferita da arma da taglio ad una spalla.

Sul posto i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, i militari della locale caserma, agli ordini del comandante Toni Vitali. Le indagini si sono concentrate su una violenta lite familiare tra il 75enne ed i due figli. Dettaglio che avrebbe raccontato la moglie della vittima. L'ipotesi è che al culmine della discussione qualcuno potrebbe aver sferrato il fendente. Per diverse ore i due figli, di 35 e 45 anni, sono stati ascoltati dai militari dell'Arma. Potrebbe essere disposto in queste ore l'esame autoptico sul corpo del 75enne.