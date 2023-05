Salerno, polemiche sul Giro d'Italia: piano viabilità carente e pochi mezzi pubblici

Tangenziale bloccata, strade off limit, pochi messi pubblici, social inondati da polemiche. Il Giro d'Italia fa discutere. Anche la Ugl Autoferrotranvieri fa sentire la propria voce. «Il passaggio del Giro d'Italia a Salerno e provincia è certamente una vetrina importantissima del territorio, ma basta con la concezione che i disagi debbano fare parte del "pacchetto" da dover acquisire assieme alla pubblicità legata ai grandi eventi. Serve programmazione, un piano traffico dedicato a eventi di tale portata o meglio ancora una cabina di regia».

Così Gabriele Giorganni, segretario generale dell'Ugl Autoferrotranvieri di Salerno, è intervenuto sui disagi legati ai lavoratori del trasporto pubblico su gomma e gli utenti durante la giornata di oggi, giorno in cui il Giro d'Italia ha fatto tappa a Salerno e altre zone della provincia. «Si sono ripetute le difficoltà registrate durante il passaggio del Giro del mediterraneo in rosa. Non si può pensare che dietro a questi eventi ci debbano essere sempre disagi di cui tener conto. Serve una cabina di regie tra aziende, sindacati e amministrazioni comunali per risolvere alla radice questi problemi. Lavoratori e utenti non possono trovarsi sempre alle prese con le solite difficoltà che possono essere superate con una buona organizzazione».