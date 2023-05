Salerno, Antonio Iannone riconferma capogruppo in commissione Antimafia

Antonio Iannone riconfermato capogruppo del partito in commissione Antimafia. «Desidero ringraziare Giorgia Meloni e i vertici delle articolazioni di Fratelli d’Italia per avermi indicato per la seconda legislatura consecutiva quale componente della Commissione bicamerale d’inchiesta Antimafia. Per me si tratta di una nuova assunzione di responsabilità su un tema di grande delicatezza. La cultura della legalità è da sempre la stella polare del mio agire politico e credo che sia il bene più importante da tramandare ai nostri giovani. È emblematico che la nuova commissione si insedierà proprio il 23 maggio, giorno della triste ricorrenza della strage di Capaci. Rinnoverò l’impegno profuso nella scorsa legislatura certo che con la nuova configurazione politica saremo nelle condizioni di essere più incisivi e concreti. Un onore poter prestare un’opera che si ispirerà sempre al sacrificio dei nostri martiri Falcone e Borsellino», dichiara il senatore di Fratelli d’Italia.