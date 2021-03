Il sindaco di Pagani positivo al Covid-19

Il sindaco Lello De Prisco positivo al Covid-19.

"Purtroppo, da tampone effettuato nella giornata di oggi in via precauzionale, sono risultato positivo al Covid-19. Sono asintomatico, sto bene anche se in pensiero per il mio distacco forzato dagli uffici comunali" ha affermato il primo cittadino attraverso un post sui social.

Nei giorni scorsi erano state parecchie le polemiche sollevate dalle opposizioni nei confronti della maggioranza in merito a probabili contagi tra la giunta.

Il contagio del sindaco De Prisco potrebbe essere stato provocato da uno dei suoi assessori, ovvero Augusto Pepe. L'assessore ai lavori pubblici, marito della consigliera comunale Maria Amato, avrebbe contratto il Coronavirus nei giorni scorsi. Covid che, solo pochi giorni fa, avrebbe procurato la morte della cognata dell'assessore Pepe.

"Teniamo duro, non abbassiamo la guardia e prestiamo la massima prudenza, purtroppo il percorso è ancora lungo, ma dobbiamo metterci tutte le forze per farcela" è l'appello che il sindaco De Prisco ha lanciato ai suoi concittadini.

