Imbarcazione alla deriva a Castellabate, cinque salvati dalla Guardia costiera

Cinque persone su una barca a vela in avaria, a largo di Santa Maria di Castellabate, sono state salvate nella notte scorsa dagli uomini della Guardia Costiera di Agropoli, agli ordini del tenente di vascello Valerio Di Valerio. La barca era alla denva a circa 10 miglia dalla costa. Dopo la segnalazione, la sala operativa ha immediatamente inoltrato la segnalazione all'Ufficio Circondanale Marittimo di Agropoli, competente per territorio, che ha inviato sul posto la dipendente motovedetta CP 2111. Nonostante le avverse condizioni meteomarine, l’equipaggio ha raggiunto l'imbarcazione, recuperando i cinque occupanti e riportandoli in sicurezza presso il porto di Agropoli. Le operazioni sono terminate con successo in tarda nottata con i diportisti incolumi. Sono attualmente in corso le operazioni di recupero dell'unità navale, a cura del proprietario.

