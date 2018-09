Mercoledì 26 Settembre 2018, 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNO - In attesa del passaggio del treno, uomo di 54 anni stroncato da un infarto. È accaduto questa mattina a Sarno, in via Ticino, intorno alle 8, al passaggio al livello. L'uomo, A. A. a bordo della sua Fiat Punto di colore bianco è arrivato nei pressi della strada ferrata, ha arrestato il veicolo in attesa che transitasse il convoglio, per poter continuare la marcia. L'auto, però, una volta alzatesi le sbarre è rimasta ferma. Sono stati gli altri automobilisti ed i residenti del posto a preoccuparsi e ad avvicinarsial veicolo. E' lì che hanno trovato l'uomo esanime, piegato sullo sterzo.Immediata la telefonata al 118. Sul posto un'ambulanza, medici ed infermieri hanno tentato tutte le manovre di rianimazione che purtroppo sono risultate vane.