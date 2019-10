Sabato 12 Ottobre 2019, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2019 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARONISSI - Incidente mortale nella notte, muore un ventunenne di Baronissi. Tre i feriti trasportati all'ospedale. L'incidente è avvenuto alla rotatoria di via Salvatore Allende. Un'auto è stata presa in pieno da un'altra vettura che saliva verso Fisciano. Il conducente di quest'ultima, un operaio trentacinquenne, è stato arrestato per omicidio stradale ed è ai domiciliari. A perdere la vita nell'impatto un giovane di Caprecano che stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata con alcuni colleghi di lavoro. Purtroppo il ventunenne sembra sia deceduto durante il tragitto verso il pronto soccorso. Troppo gravi le lesioni riportate e non c'è stato nulla da fare. Impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente i carabinieri della locale stazione.