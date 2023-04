Ladri in azione a Capaccio Paestum, due furti sventati in poche ore

Ladri nuovamente in azione a sud della provincia. Due furti sono stati sventati, nella giornata di domenica, a Capaccio Paestum.

Il primo colpo è fallito all’interno dell’abitazione dell’ex consigliere comunale Pasquale Cetta, in via Salvatore Paolino.

L’uomo era in casa con i familiari quando è scattato l’allarme antintrusione, così i malfattori sono stati costretti alla fuga, senza riuscire fortunatamente a rifare nulla.

Poco dopo, la stessa banda ha provato ad introdursi in una ferramenta lungo la SS18, in località Cerro, ma anche in questo caso sono stati messi in fuga dal titolare dell’attività commerciale, che abita al piano superiore. I due episodi sono stati denunciati alle forze dell’ordine che hanno subito avviato le indagini.