Ladri in azione nel territorio comunale di Capaccio Paestum. I malfattori hanno agito nella parrocchia di Nostra Signora della Divina Provvidenza, lungo la strada statale 18, a Ponte Barizzo. Ignoti si sono introdotti nella sagrestia ed hanno portato via circa 1200 euro in contanti dalla cassetta delle offerte dei fedeli, custodita in un armadietto dal parroco, don Giuseppe Sette.

A fare l’amara scoperta del furto è stato lo stesso parroco, che ha denunciato immediatamente l’ammanco ai carabinieri della stazione di Capaccio Scalo. I militari dell’Arma, coordinati territorialmente dalla Compagnia di Agropoli, hanno immediatamente avviato l’attività investigativa per cercare di risalire ai responsabili del furto. I ladri hanno prelevato l’apposita chiave, nascosta nella segreteria, per aprire la cassetta. Non sono stati, tuttavia, rilevati segni di effrazione in chiesa. Nel frattempo, i militari hanno già acquisito le immagini di videosorveglianza di alcune attività commerciali, installate nella zona, per cercare potenziali indizi utili a risalire ai responsabili.

Ladri in azione anche nella vicina città di Agropoli. Il colpo è stato messo a segno in via Giotto, precisamente in una traversa di via Risorgimento. I malviventi si sono introdotti all’interno di un’abitazione, per poi portare via diversi preziosi in oro. Ad accorgersi del furto sono stati i proprietari che, al rientro, hanno trovato l’abitazione a soqquadro. Il furto è stato subito denunciato ai militari dell’Arma che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato l’attività investigativa. In zona, alcuni residenti, avrebbero visto aggirarsi con fare circospetto tre persone ed anche un’auto, una Audi di colore scuro, che si è poi allontanata velocemente.

Non è l’unico caso, tuttavia, registrato nell’ultimo periodo nel comune cilentano. Altri episodi analoghi si sono verificati in centro nelle frazioni periferiche, con i residenti che invocano maggiore sicurezza.