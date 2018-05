Lunedì 21 Maggio 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 20 Maggio, 23:41

Tentano di rubare un motorino in pieno centro, arrestati dalla Polizia. È accaduto nella serata di sabato, intorno alle 19, a lungomare Trieste dove due pluripregiudicato originari del sarnese sono stati bloccati in flagranza di reato dagli agenti della squadra mobile di Salerno, sezione falchi, insieme agli agenti della sezione volanti, mentre stavano portando via un motorino. Finiscono in carcere il 36enne G.A. e il 31enne P.A.N. Il mezzo, uno scooter di media cilindrata era parcheggiato sul lungomare ed era stato puntato dai due ladri che stavano armeggiando con il bloccasterzo per poterlo forzare e successivamente portare via lo scooter. I due sono stati notati da un agente della Guardia di finanza che, libero dal servizio, si stava intrattenendo sul lungomare. L’uomo ha notato che i due ladri avevano danneggiato il bloccasterzo dello scooter e lo stavano portando via precipitosamente. Immediata è scattata la segnalazione alla sala operativa della questura che ha inviato sul posto le pattuglie della sezione volanti e della sezione falchi. I pregiudicati sono stati rintracciati e bloccati a circa 200 metri dal luogo dove lo scooter era parcheggiato.