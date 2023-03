Polla, libri nei negozi: campagna di adesioni

Gli esercizi commerciali quali punti di lettura o luoghi in cui si donano e prestano libri. Accade a Polla. Durante gli orari di apertura di bar, panifici, tabaccai, mercerie, lavanderie, beauty center, atelier di moda, ottici, fiorai, pub, hotel, pizzerie e ristoranti, si offre la possibilità di leggere o prendere i libri con modalità di book sharing scrivendo anche una recensione del volume. Nei negozi che hanno aderito all'iniziativa sono stati realizzati appositi spazi denominati librerie/cubo di colore giallo in cui si possono scegliere i libri di vario genere. Al momento le centinaia di libri che compongono la libreria «diffusa» nel piccolo centro del Vallo di Diano sono state messe a disposizione dall'amministrazione comunale, ma è in corso una campagna di sensibilizzazione finalizzata alla donazione di volumi mediante la formula del libro sospeso da far recapitare presso la biblioteca comunale per poi essere smistato alle librerie/cubo dei negozi. L'iniziativa, finalizzata a diffondere la cultura della lettura, è stata promossa dalla locale amministrazione comunale in collaborazione con l'ACAP (Associazione Commercianti di Polla).