Lunedì 22 Ottobre 2018, 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’estrazione del 20 ottobre 2018 il Gioco del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia ed in particolare in Campania dove un fortunatissimo giocatore di Bellizzi ha realizzato una vincita di ben 66.750 euro. Il giocatore ha scelto la ruota di Roma, centrando 4 Terni e 1 Quaterna. È stato quindi in grado di vincere su ben 5 sorti grazie ad una indovinata ripartizione della propria giocata. I numeri giocati sono stati: 3; 14; 20 e 89.