Giovedì 8 Novembre 2018, 06:35

A non mancare sarà di certo la passeggiata per le vie del centro. La classica processione, dalla villa comunale fino a piazza Flavio Gioia, alla scoperta delle luminarie natalizie appena accese, con a capo Vincenzo De Luca e tanto di codazzo al seguito. Già, perché la guest star dell’inaugurazione dell’edizione numero 13 di Luci d’artista, in programma domani alle 17, sarà il presidente della Regione Campania. E solo lui. Nessuna madrina, nessun padrino. Nessun testimonial, accanto al sindaco Enzo Napoli, se non il suo predecessore. Che, della kermesse natalizia salernitana, è di fatto l’inventore. E pure il vero supervisore. È tutto nelle mani del governatore, dunque. Niente Vittorio Sgarbi, che pure ha elogiato i limoni di corso Vittorio Emanuele, né gli attori che negli ultimi anni hanno tenuto a battesimo il «fiat lux», da Maurizio Casagrande a Rocco Papaleo, passando per Biagio Izzo. Come un anno fa, per un testimonial bisognerà forse aspettare la seconda fase dell’inaugurazione, l’accensione del grande albero di piazza Portanova.