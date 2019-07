Domenica 21 Luglio 2019, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2019 07:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNO - Riapprovato il bando su bene confiscato alla criminalità organizzata. La masseria del boss Galasso diventa un laboratorio ed un ecomuseo. Il bando per la progettazione è stato riapprovato venerdì scorso. Era stato annullato in autotutela qualche settimana fa, per inserirvi le osservazioni dell’Ordine degli Ingegneri. Ora la Centrale di Committenza potrà a tutti gli effetti, e senza alcun altro ritardo, procedere all’individuazione del progettista. In particolare, si tratta di una vecchia masseria contadina, situata in località Ingegno, a lambire l’area industriale. La stessa, confiscata al boss Galasso sarà restituita alla comunità con scopi sociali e culturali. Il vecchio casolare diventerà un laboratorio agroalimentare finalizzato alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici dell’Agro sarnese-nocerino. La struttura sarà adibita anche ad ecomuseo espositivo e divulgativo delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Il costo dell’intervento, finanziato dalla Regione con fondi Pon Legalità e Por Campania per il riuso e il riutilizzo ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata, è di circa un milione e mezzo di euro.