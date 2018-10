Mensa scolastica, sindaco a tavola con i bimbi per testare il pranzo

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 19:35

Parte la mensa scolastica a San Valentino Torio ed il sindaco passa in rassegna tutte le scuole per testare e valutare il pranzo servito ai bambini. Una idea che ha incuriosito, quella del primo cittadino Michele Strianese, e che altri sui colleghi dell'agro sarnese nocerino potrebbero sposare nei prossimi giorni. Il sindaco, infatti, nella giornata di ieri, è stato nelle scuole dove c'è il tempo pieno per assaggiare il pranzo. Gli stessi piatti serviti ai bambini sono stati portati a Strianese perchè valutasse la qualità dell'offerta dei prodotti in tavola. "Siamo stati tutti a tavola insieme nelle scuole pubbliche dell'infanzia della città - ha spiegato il sindaco - La mensa scolastica è partita ed abbiamo voluto assaggiare il pranzo fornito dalla ditta che si è aggiudicata il servizio di refezione scolastica. E' stato bello ed emozionante stare con i bambini e le maestre. Ci torneremo spesso per assaggiare la qualità del cibo e garantire il meglio ai nostri bambini"