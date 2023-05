Mercato San Severino, bambini a lezione di cinema con attori e produttori

Emozioni, riflessioni e allegria ieri per la chiusura del progetto «Ciak…riprendiamo» del Secondo Circolo di Mercato San Severino. Un evento speciale, svoltosi presso il Teatro comunale, che ha visto in rassegna cortometraggi e video realizzati dai bambini coinvolti che in questi mesi sono stati impegnati in laboratori didattici dove hanno appreso l’arte del cinema, con i suoi strumenti e i suoi protagonisti.

Un viaggio in cui gli alunni sono diventati attori e scrittori di piccole grandi sceneggiature che li hanno portati a trasformarsi in autori, registi ed interpreti del grande schermo. Un percorso entusiasmante che ha coinvolto esperti del settore con grandi e speciali incontri come quelli con il produttore cinematografico Nicola Giuliano, che ha portato l’Italia agli Oscar con «La grande bellezza», e l’attore di Gomorra Ciro Esposito, che hanno fatto entrare i bambini nel vivo del lavoro cinematografico.

La manifestazione di ieri si è aperta con un frammento tratto dal film con Robin Williams «L’attimo fuggente», citato dalla dirigente scolastica Anna Buonoconto, che ha invitato i suoi studenti a guardare alle esperienze della vita sempre da tutte le angolazioni, cercando di cogliere ogni istante del proprio cammino, per rendere straordinaria la propria vita.

Si è proseguito così con la proiezione dei lavori dei bambini, in cui si è letto l’impegno, l’emozione e il cuore che ha animato la loro esperienza.

Presenti all’evento il sindaco Antonio Somma, il vicesindaco Enza Cavaliere, l’assessore alla cultura Assunta Alfano, il presidente del consiglio di circolo Armando Botta e i partner del progetto l’associazione Oltre il teatro, Lions, School Movie. Un avvenimento tutto animato dalla passione dei bambini che per l’occasione hanno vestito anche i panni di presentatori e ballerini. L’evento si è concluso infatti con un momento emozionante che ha visto sul palco tutti i bambini coinvolti che sulle note di Ennio Morricone, hanno salutato il pubblico con il testo del regista Federico Fellini «Ho imparato…», sollevando uno striscione su cui era scritto «..a cogliere l’attimo fuggente». Una chiusura in bellezza per un percorso che fa ancora una volta la scuola un luogo dove al centro vive l’entusiasmo, la fantasia e il cuore.